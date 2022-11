Samsung Galaxy A34, trapelati i rendering dello smartphone

Online sono stati trovati dei render del Samsung Galaxy A34, ed è stato diffuso un video a 360 gradi che mostra lo smartphone nella sua interezza. La pubblicazione Giznext, in collaborazione con la fonte attendibile Steve Hemmerstoffer, alias Onleaks, ha reso disponibili le immagini al pubblico. Il Galaxy A34 verrà rilasciato come modello successivo al Galaxy A33, introdotto all’inizio di quest’anno.

Le immagini CAD per il Galaxy A34 suggeriscono che il dispositivo avrà una cornice superiore a forma di goccia d’acqua. Le cornici possono essere viste su tutti e quattro i lati dello schermo. Poiché il modello precedente all’A34 aveva un display AMOLED, si ipotizza che anche l’A34 presenterà lo stesso tipo di pannello. Nella parte superiore c’è uno slot per le schede SIM e lungo la parte inferiore troverai un microfono, una porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Galaxy A34 si mostra tramite rendering

Il telefono non ha nulla sul lato sinistro, ma il lato destro ha un bilanciere per regolare il volume e un pulsante per accenderlo e spegnerlo. Sul pannello posteriore è presente un’unità flash LED situata accanto ai tipici anelli della fotocamera che si vedono sulla maggior parte delle fotocamere. Il telefono è stato individuato nella scelta del colore Nero e potremmo anticipare opzioni aggiuntive al momento del lancio.

Secondo le informazioni trapelate, il Samsung Galaxy A34 avrà dimensioni di 161,3 x 77,7 x 8,2 millimetri. A parte questo, non ci sono più informazioni disponibili sul prossimo smartphone della serie Galaxy A. Una fonte precedente ha affermato che Samsung non includerà una fotocamera di profondità sui futuri telefoni della serie Galaxy A che rilascerà. Si ipotizza che Samsung doterà il Galaxy A24, A34 e A54 di un sistema a tripla fotocamera che includerà un sensore primario, un obiettivo ultra grandangolare e un’unità macro. Questo è qualcosa che il marchio South Koren intende fare per risparmiare denaro. Si prevede che Samsung lancerà il Galaxy A34 ad un certo punto durante i primi tre mesi del 2023.