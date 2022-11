La serie Honor 80 e una nuovissima versione pieghevole del Magic Vs sono state appena svelate da Honor. Come prevedibile, Honor MagicOS 7.0, una nuovissima interfaccia utente con una miriade di nuove funzionalità, è inclusa con i nuovi telefoni. È destinato a prendere il posto di Magic UI 6.2 e la società ha fornito tutte le informazioni pertinenti relative all’aggiornamento. Inoltre, è stata divulgata la finestra di rilascio per questo aggiornamento sui telefoni Honor acquistati in precedenza.

L’aggiornamento più recente per Honor MagicOS, versione 7.0, presenta un aspetto più semplificato. L’azienda scommette su animazioni fluide e simboli piatti poiché segue le tendenze attuali. In aggiunta a ciò, l’interfaccia utente ora utilizza un nuovissimo carattere tipografico chiamato Honor Sans. La schermata iniziale ora ha cartelle più spaziose e ci sono nuovi widget che migliorano l’esperienza complessiva dell’utente. Inoltre, il programma ha un nuovissimo editor video integrato.

MagicOS 7.0 di Honor introduce tante funzionalità

Una funzionalità completamente nuova nota come MagicRing è inclusa anche nell’aggiornamento Honor MagicOS 7.0. I file possono essere trasferiti tra dispositivi MagicOS senza intoppi, c’è un blocco appunti intelligente e puoi gestire le chiamate e le notifiche in arrivo. L’integrazione con laptop e tablet Honor viene fornita anche tramite questa funzione. Di conseguenza, i pieghevoli riceveranno anche una tastiera a schermo diviso, oltre a un widget intelligente e un task manager. Oltre a ciò, c’è una nuovissima funzionalità a cui è stato dato il nome di Magic Text. Gli utenti possono scansionare il testo e salvarlo come file PDF, oltre a riconoscere il testo contenuto all’interno delle immagini.

L’aggiunta del motore Honor OS TurboX è un altro cambiamento significativo apportato in Honor MagicOS 7.0. La società afferma che migliorerà il modo in cui gestisce il consumo energetico e avvierà le applicazioni più rapidamente. Inoltre, abbiamo un sistema chiamato MagicGuard che protegge dalle minacce sia alla sicurezza che alla privacy.

C’è anche un elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento, nonché l’ora specifica in cui lo riceveranno. È importante notare che il lancio iniziale di Honor MagicOS 7.0 avverrà in Cina. Tuttavia, l’aggiornamento per alcuni telefoni non arriverà prima di maggio 2023.