Navee, uno dei più grandi produttori di monopattini al mondo, ha deciso di lanciare una importante promozione in occasione del Black Friday, mettendo a disposizione di tutti gli utenti tantissimi sconti speciali e prezzi ai minimi storici.

Gli acquisti possono essere completati direttamente su Geekbuying, il pagamento può essere completato con tutte le carte di credito, oppure tramite Paypal, mentre la spedizione verso l’Italia è completamente gratuita. I tempi di consegna variano tra i 2 ed i 10 giorni lavorativi, dipendentemente anche dal corriere, ed in questo periodo tendono a ritardare molto le consegne.

Navee: quali sono le offerte da non perdere

I prodotti di cui vi vogliamo parlare oggi sono due: Navee N65 e Navee S65. Il primo è un monopattino elettrico con ruote da 10 pollici e motore da 500 watt, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h ed una autonomia di circa 65 chilometri, oltre che garantire certificazione IPX4, in vendita ad un prezzo scontatissimo di 549 euro, al posto di un listino di 758 euro (LINK per acquistare).

Il secondo, Navee S65, è una versione ancora più performante, presenta ruote da 10 pollici tubeless, un motore da 500 watt, una velocità massima di 25 km/h, una autonomia di circa 65 km, e certificazione IPX5. A differenza del precedente, il freno a disco è presente sia anteriore che posteriore, per una maggiore sicurezza. In questo caso il prezzo di vendita è di soli 899 euro, al posto di un listino che tocca anche i 1313 euro (LINK per acquistare).

Entrambi i prodotti, come anticipato, possono essere acquistati su Geekbuying, ma attenzione, i prezzi sono validi solamente ancora per 5 giorni.