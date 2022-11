Google sta lavorando attivamente all’ottimizzazione delle sue applicazioni per dispositivi pieghevoli, tablet e altri dispositivi a grande schermo. Abbiamo visto miglioramenti come funzionalità di trascinamento della selezione migliorate, layout a più colonne e altro ancora. L’app Ricerca Google, che ora sposta la barra in basso a sinistra quando ha senso, è l’ultimo programma ad adattarsi al meglio su tablet e dispositivi pieghevoli.

La modifica è stata scoperta da 9to5Google ed è semplicissima. Quando utilizzi un tablet in modalità orizzontale, hai a disposizione uno spazio libero extra sul lato destro e sinistro del contenuto principale. Per questo motivo, Google utilizza da tempo i binari di navigazione, uno stile diverso che sostituisce le barre inferiori sui dispositivi a schermo grande.

Google sta lavorando duramente per l’ottimizzazione

I binari di navigazione sono un’idea che Google non ha mai utilizzato ampiamente al di fuori dei computer desktop e solo ora si sta facendo strada nelle applicazioni Android. Di conseguenza, è bello vedere l’app di Google dare un solido esempio, il che implica idealmente che molte altre applicazioni Google e sviluppatori di terze parti seguiranno l’esempio man mano che i dispositivi pieghevoli e i tablet Android riguadagneranno popolarità.

Il nuovo design non sembra essere disponibile su tutte le dimensioni dello schermo, poiché non è presente sullo schermo da 7,9 pollici del mio pieghevole. Potrebbe essere limitato ai tablet per il momento, ma anche i pieghevoli ne trarrebbero chiaramente vantaggio.

Il nuovo binario di navigazione mostra le stesse scelte della barra inferiore del telefono, mostrando comodamente Scopri, Cerca e Raccolte. Viene implementato come parte della versione beta 13.46 dell’app Google, disponibile tramite il Play Store se si partecipa al programma beta.