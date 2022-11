Come sempre il lancio dei melafonini di ultima generazione è prontamente seguito dall’emergere di novità sugli iPhone successivi. A pochi mesi dall’arrivo degli iPhone 14 sappiamo già tutto sui futuri iPhone 15 e gli aggiornamenti che molto probabilmente saranno introdotti da Apple.

Tra le novità previste la più evidente riguarderà l’assenza di alcune componenti e il rinnovo del design dei dispositivi.

iPhone 15: i tasti fisici saranno eliminati ma il design fa un passo indietro!

L’ipotesi che Apple potesse avere intenzione di apportare delle importanti modifiche ad alcune componenti tipiche dei suoi melafonini proponendo così degli iPhone 15 rinnovati fa notizia già da alcune settimane e negli ultimi giorni sono emerse delle informazioni a sostegno di quanto emerso. Il fornitore Cirrus Logic ha fatto riferimento all’arrivo di nuove tecnologie che andranno a sostituire i tasti fisici degli iPhone.

Gli iPhone 15, dunque, potrebbero essere dotati di chip sensibili alla pressione già sfruttati da Apple in passato per l’aggiornamento del tasto Home. I tasti dedicati allo spegnimento del dispositivo e al volume saranno comunque presenti ma non avranno alcuna utilità fisica. L’utente dovrà soltanto esercitare un po’ di pressione per eseguire le tipiche funzioni alle quali sono dedicati. Resta da scoprire quale sarà la soluzione del colosso per far sì che l’utente possa continuare ad usufruire della possibilità di ricorrere allo spegnimento forzato dello smartphone.

L’assenza dei tasti fisici non sarà l’unica novità probabilmente in arrivo sui melafonini del prossimo anno. Il leaker ShrimpApplePro ha affermato che il design sarà stravolto tramite il ricorso a delle soluzioni già adottate da Apple su iPhone 5C. Il retro dei dispositivi potrebbe essere curvo e non piatto come nei più recenti. Inoltre, i prossimi melafonini saranno i primi a far spazio a una porta USB-C.

Apple potrebbe aggiornare anche la fotocamera tramite l’introduzione di uno zoom periscopico e da tempo circola la voce secondo la quale vi sarebbe in cantiere il ritorno al Touch ID.

Non tutte le anticipazioni trapelate non sono state ancora confermate da Apple. I progetti, dunque, potrebbero essere differenti ma soltanto nei prossimi mesi sarà possibile scoprire con maggior accuratezza tutte le effettive novità previste sulla prossima serie.