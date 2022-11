Qualcomm: la potenza di Snapdragon Premium agli sviluppatori col nuovo kit di sviluppo

Durante il ricorrente momento annuale conosciuto come Snapdragon Summit, Qualcomm Technologies, ha lanciato il Qualcomm Innovators Development Kit.

Questo offrirà agli sviluppatori la possibilità di poter lavorare su diverse soluzioni software di Qualcomm Technologies per ridurre al minimo il time-to-market e allo stesso tempo aumentare la personalizzazione.

Durante la prima fase, il Qualcomm Innovators Development Kit offre un kit di sviluppo hardware il quale si basa sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, ma anche su strumenti software e su un supporto per una nuova community di sviluppatori. Il Qualcomm Innovators Development Kit verrà reso disponibile all’inizio solo per istituti ed università selezionati. L’estensione sarà destinata allo stesso tempo anche ad applicazioni di machine learning on-device e si espanderà in futuro ad altri segmenti di sviluppatori, come sicurezza, multimedia, sistemi informatici embedded e altro ancora.

1 su 7

“Fornire a nuove community di sviluppatori l’accesso alle nostre tecnologie consentirà un’ulteriore innovazione che accelera l’economia digitale e guida il bene comune”, ha dichiarato Ziad Asghar, vice president of product management di Qualcomm Technologies, Inc. “Migliorare il time-to-market per gli sviluppatori, riducendo al minimo il tempo che intercorre tra l’intenzione e il prototipo, consentirà a queste comunità di sfruttare la nostra One Technology Roadmap per le loro esigenze di prodotto“.

Grazie alla disponibilità di strumenti e risorse, tra cui il Qualcomm AI Stack, il Qualcomm Innovators Development Kit permette agli sviluppatori di portare avanti ricerche sull’IA sul dispositivo al fine di ricreare applicazioni IA all’avanguardia. Questo permetterà quindi una flessibilità nettamente maggiore nelle soluzioni finali. Diversi istituti di ricerca leader negli Stati Uniti, tra cui Duke, MIT e University of California San Diego, proveranno il Qualcomm Innovators Development Kit nei prossimi mesi.

“Siamo impegnati nell’elaborazione efficiente dell’intelligenza artificiale e nella ricerca sull’intelligenza artificiale. Le piattaforme Snapdragon sono all’avanguardia per quanto riguarda le prestazioni dell’intelligenza artificiale e l’efficienza energetica sui dispositivi edge, consentendoci di trasformare le idee innovative della ricerca in applicazioni reali per il settore mobile, automobilistico e IoT“, ha dichiarato Song Han, professore associato del MIT EECS.

Gli sviluppatori possono iscriversi alla pagina Qualcomm Developer Network per ulteriori informazioni.