La scossa settimana il noto marchio automobilistico Audi ha presentato in veste ufficiale il nuovo SUV elettrico Audi Q8 e-tron. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono partiti gli ordini di questo veicolo anche per il mercato italiano e l’azienda ha rivelato i prezzi di vendita ufficiali.

Audi Q8 e-tron: partono gli ordini anche in Italia del nuovo SUV elettrico

Il noto marchio automobilistico Audi ha dunque avviato gli ordini anche per il mercato italiano del suo nuovo SUV elettrico. In particolare, sono disponibili due modelli, ovvero Audi Q8 50 e-tron e Audi Q8 55 e-tron, e questi ultimi sono disponibili anche nelle versioni Sportback e SUV Coupé.

Per tutte queste versioni sono presenti due motori elettrici. Le versioni Audi Q8 55 e-tron e Audi Q8 55 Sportback e-tron, in particolare, vantano la presenza di un doppio motore elettrico con una potenza di 300 kW con 664 Nm di coppia. Le versioni Audi Q8 50 e-tron e Audi Q8 50 Sportback e-tron, invece, vantano la presenza di un doppio motore elettrico con una potenza di 250 kW di picco con 664 Nm di coppia. Per ogni versione la velocità è comunque limitata a 200 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h ci vogliono 5,6 secondi.

Gli allestimenti disponibili sono poi tre, ovvero Base, Business Advanced e S Line Edition. Sono inoltre presenti diversi sistemi di assistenza alla guida.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo SUV elettrico Audi Q8 e-tron sarà disponibile nelle concessionarie verso il mese di marzo 2023. I prezzi partono da 79.900 euro per la versione Audi Q8 50 e-tron quattro e 82.200 euro per la versione Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro.