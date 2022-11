TIM Wonder e YOUNG: le offerte sono tre fino a 100GB Ion 5G

Qualsiasi gestore che si rispetti riesce ad avere dalla propria parte tantissime qualità che risultano indispensabili affinché l’utente finale sottoscriva la sua offerta. Da diversi anni la concorrenza è diventata veramente spietata, con le persone che non si fanno più alcuno scrupolo a cambiare provider.

TIM dunque è il provider che sta rubando la scena a tutti soprattutto nell’ultimo periodo, dove si stanno vedendo tante offerte sfornate direttamente dal celebre provider italiano.

TIM: lanciate ufficialmente le due Wonder con la TIM YOUNG sempre presente a 9,99 euro al mese

C’erano davvero poche probabilità di sfuggire all’uragano TIM durante questo mese di novembre per tutti i gestori che dunque si ritroveranno a perdere inevitabilmente pubblico. Le tre offerte proposte dal provider italiano sono davvero eccezionali, a partire da quella dedicata agli utenti con meno di 25 anni di età. Si tratta della famosissima TIM Young, offerta che al suo interno ha davvero tutto con minuti senza limiti verso qualsiasi provider, messaggi illimitati verso tutti i numeri e soprattutto 100 giga di traffico dati utilizzando il 5G. Ricordiamo che il prezzo è di 9,99 € al mese.

Seguono poi le due Wonder, offerte diverse tra loro prima per il nome e poi per contenuti e prezzo. La prima che è la Wonder FIVE predispone al suo interno per un prezzo di 7,99 € al mese minuti senza limiti per le chiamate, 1000 SMS verso tutti e 70 giga per navigare sul web.

La seconda che prende invece il nome di Wonder SIX, costa 9,99 € al mese per sempre e include al suo interno ben 100 giga.