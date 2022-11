TIM apre il Black Friday: 3 offerte fino a 100GB in 5G quasi gratis

Tra i gestori più influenti sul territorio italiano c’è di sicuro TIM, provider che negli anni è stato in grado di affermarsi sempre di più come il migliore nel paese. Si tratta di una nuova famiglia che riesce ad includere al suo interno il meglio in assoluto, con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto validi rispetto al passato.

TIM: le nuove offerte Wonder sono ora disponibili insieme alla storica TIM YOUNG con tutto incluso

Da quando si vociferava che sarebbero arrivate nuove offerte, il provider sembrerebbe aver rispettato tutti i pronostici. Effettivamente sono giunte al pubblico le notizie riguardanti l’arrivo della celebre TIM YOUNG, rinnovata dal punto di vista dei contenuti, così come nel caso delle due Wonder.

Queste due promozioni riescono ad alternarsi, visto che la prima viene destinata ad un pubblico molto giovane che va al di sotto dei 25 anni, mentre le altre due della nuova linea vanno dirette verso qualsiasi tipologia di utente.

La prima delle tre è certamente la YOUNG, promozione mobile che riesce a conciliare al suo interno tutto il meglio con una cifra di soli 9,99 € al mese per sempre. Gli utenti che possono sottoscriverla avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti e infine anche 100 giga di traffico dati in 5G.

Le due Wonder hanno dalla loro minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti. La prima, che è la FIVE, offre un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre con 70 giga in 5G. La seconda invece che prende il nome di Wonder SIX, con soli 9,99 € al mese offre 100 giga in 5G.