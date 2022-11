Google ha rilasciato la versione completa di Android 13 ad agosto, dopo mesi di beta test e anteprime degli sviluppatori. Da allora, gli OEM Android si sono dati da fare per aggiornare i loro telefoni con il software più recente. Samsung ha impiegato due mesi per aggiornare la serie Samsung Galaxy S22 alla One UI 5.0 basata su Android 13. Da allora, sempre più telefoni Galaxy hanno ricevuto aggiornamenti software. A differenza degli anni precedenti, l’azienda sta già rilasciando l’aggiornamento per i telefoni di fascia media, oltre a determinati telefoni 2021.

Tuttavia, l’azienda coreana è ancora insoddisfatta dei suoi progressi e intende migliorare ancora di più le cose con One UI 6.0. One UI 5.0 viene rilasciato a una delle velocità più elevate nella storia dell’azienda. Rispetto ai giorni di TouchWiz, quando Samsung ha faticato a inviare aggiornamenti ai suoi telefoni, questo è assolutamente sorprendente. La società ha rafforzato il proprio personale software e le persone in cerca di aiuto sui telefoni Galaxy ora godono di un’esperienza molto più affidabile. Tuttavia, con One UI 6.0, l’azienda intende essere ancora più veloce.

One UI 6.0, è ancora presto per parlare del software

Samsung si è vantata in un post in Corea della velocità con cui One UI 5.0 è stata rilasciata sul maggior numero di dispositivi possibile. L’azienda promette inoltre che le future versioni di One UI verranno rilasciate ancora più rapidamente e su più dispositivi contemporaneamente. Naturalmente, prevediamo un aggiornamento con l’imminente One UI 6.0 basata su Android 14.

Come abbiamo detto in precedenza, Samsung è passata dall’essere uno dei peggiori OEM Android in termini di software a uno dei più affidabili. È incoraggiante sapere che la società non è soddisfatta della sua struttura attuale. Forse nel prossimo anno, One UI 6.0 sarà disponibile sia sui telefoni di fascia alta che su quelli di fascia media. L’azienda ha già implementato One UI 5.0 su una serie di device, nonché sui suoi dispositivi pieghevoli 2022 e 2021. Alcuni telefoni di fascia media, come il Galaxy A73 e A53, così come il Galaxy M32 5G dello scorso anno, hanno ricevuto l’aggiornamento. L’aggiornamento sarà disponibile per Galaxy A52s 5G e A33 prima della fine dell’anno.

Oltre ad essere uno dei più veloci, l’azienda fornisce anche un eccellente supporto per molti dei suoi dispositivi. Tutti i flagship dell’azienda hanno ricevuto fino a quattro importanti aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti software dall’anno scorso. Infatti, diversi telefoni di fascia media, come il Galaxy A53 e A73, fanno parte di questo impegno.

Con One UI 6.0, l’azienda apporterà vari miglioramenti, inclusi aggiornamenti continui.