WhatsApp: 3 funzioni da spia che potete avere gratis, sono segrete

Nonostante WhatsApp continui ad aggiornarsi con tantissime funzionalità interessanti, c’è da dire che diverse opportunità si ritrovano al di fuori della celebre piattaforma. Gli utenti infatti non sanno di poter utilizzare delle funzioni extra che sono disponibili solo scaricando applicazioni di terze parti direttamente da Internet.

Tutto quello che dovrete fare sarà solo capire come funzionano tutte queste funzionalità davvero interessanti.

WhatsApp non ha queste funzioni ma potete averle direttamente scaricando alcune applicazioni di terze parti

La prima funzionalità è dovuta alla celebre applicazione che prende il nome di Whats Tracker. Potrete infatti spiare i movimenti all’interno della chat di ogni vostro contatto telefonico che sceglierete, conoscendo gli orari in cui la persona da voi spiata deciderà di entrare o uscire da WhatsApp. A ogni movimento corrisponderà una notifica istantanea che arriverà direttamente sul vostro smartphone. Inoltre alla fine della giornata ecco un report dettagliato.

La seconda funzionalità extra che potete trovare sul web relazionata a WhatsApp corrisponde ad un’applicazione fondamentale per chi proprio non ama i messaggi cancellati. Si tratta di WAMR. Quando una persona cancellerà un messaggio prima che voi possiate leggerlo, ecco che interverrà la celebre piattaforma che già da prima avrà immagazzinato il contenuto cancellato appositamente.

Infine ecco una funzionalità davvero eccezionale che potrebbe rendervi praticamente invisibili su WhatsApp. Basta scaricare infatti la piattaforma Unseen, la quale raccoglie tutti i messaggi che vi inviano e vi permette di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo non sarete costretti ad entrare e a registrare il vostro ultimo accesso o il vostro stato come Online.