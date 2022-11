Illusione Ottica: quello che vedi nella foto rivela ciò che sei

Metaforicamente parlando, la mente è un muscolo e come tale va allenato. Anatomicamente invece tale affermazione fa acqua da tutte le parti, ma questo non ci interessa. Ciò su cui poniamo la nostra completa attenzione è la capacità del nostro cervello di riuscire a captare un’immagine piuttosto che un’altra, e da questa stabilire la personalità dell’individuo. Qui di si seguito vi proponiamo l’esempio lampante in un’illusione ottica.

Illusione Ottica: cosa vedi nell’immagine?

Siate sinceri con voi stessi: cosa avete visto prima? La donna di profilo oppure la foresta di alberi? In entrambi i casi c’è una spiegazione psicologica che sui social ha fatto impazzire tutti. A portare l’illusione ottica / analisi della psiche sulle principali piattaforme è stato Charles Meriot, un utente qualunque che dall’oggi al domani si è ritrovato ad essere virale su TikTok per tale ragione.

Ma ora arriviamo al momento della verità. Cosa hai notato prima nella foto? Secondo Meriot se hai visto la foresta sei una persona intelligente, creativa ed intuitiva. Tuttavia hai anche un difetto: non hai neppure un briciolo di pazienza e su questo dovresti lavorarci.

Se invece hai notato prima la donna di profilo, “significa che prendi molto sul serio le relazioni”. Sei quel tipo di persona che, se l’amore non c’è, lo cerchi in ogni angolo del mondo. Di conseguenza, se non hai già la tua dolce metà, sei sicuramente alla sua ricerca.

Ovviamente l’analisi è molto approssimativa pertanto non vi stupite se la spiegazione non rappresenterà a pieno la vostra personalità. Siete curiosi di conoscere altri indovinelli? Allora non dimenticate di seguirci!