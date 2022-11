Il Black Friday di Euronics è ricco di offerte da non perdere, i prezzi del volantino sono indubbiamente tra i più bassi che abbiamo mai visto, riuscendo difatti a convincere gli utenti a recarsi nei punti vendita, per approfittare di un risparmio che nessun altro è attualmente in grado di offrire.

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, con la recente campagna promozionale gli utenti sono liberi di mettere le mani su prodotti di livello, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, a prescindere dalla dislocazione territoriale o regionale. I prezzi sono bassi per tutti, con le solite condizioni di vendita, quali garanzia di 24 mesi ed anche no brand.

Se volete ricevere sul vostro smartphone tutte le migliori offerte Amazon Black Friday, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Euronics: nuove offerte e tantissimi sconti per il Black friday

Le nuove offerte di Euronics sono davvero incredibili, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso modelli non propriamente recenti, anche se di fascia alta. Questi dispositivi ad esempio coinvolgono Galaxy S20+, il cui prezzo è di 399 euro, passando per iphone 13, in vendita a 849 euro, oppure anche Galaxy S21 a 499 euro e Xiaomi 12T Pro, acquistabile dagli utenti con un esborso finale di 779 euro.

Rientrando nella fascia di prezzo dei 400 euro, ecco arrivare anche soluzioni più consigliate, come Xiaomi 12 Lite, Motorola Moto E20, Redmi Note 11, Redmi 10C, Motorola Moto G42 e Redmi 11 Pro. Questo e molto altro ancora vi attende da Euronics, scoprite gli sconti sul sito ufficiale.