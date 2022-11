Una storia recente ha fornito alcune prove che Apple sta attualmente lavorando a una nuova entusiasmante avventura. Sembrerebbe che l’azienda che produce l’iPhone stia anche lavorando allo sviluppo di una propria versione del Metaverso, dato che Meta, la società madre di Facebook, sta promuovendo attivamente il proprio prodotto Metaverso.

A partire da ora, molte persone stanno ancora aspettando che il gigante con sede a Cupertino annunci il suo attesissimo visore basato su AR/VR, che sarà l’ultima linea di prodotti di elettronica di consumo offerti dal marchio. Tuttavia, il suo rilascio è solo una voce a questo punto e l’azienda non ha rivelato alcuna informazione su un programma di lancio per questo articolo. Nonostante il fatto che precedenti speculazioni suggerissero che l’introduzione del visore per realtà mista avverrà nella primavera del 2023. Tuttavia, le informazioni fornite da Mark Gurman di Bloomberg suggeriscono che la società non ha intenzione di terminare con la distribuzione di solo nuovi hardware.

Apple si prepara per il Metaverso

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple ha già iniziato a lavorare su un ‘mondo di realtà mista 3D’ completo ed è attualmente in procinto di reclutare talenti per questo progetto. La fonte afferma inoltre che Apple sta assumendo personale per questo progetto. Per dirla in altro modo, l’azienda sta introducendo il proprio sostituto del metaverso per competere con Meta nel settore del mondo della realtà mista. Inoltre, Gurman ha basato le notizie sugli annunci di lavoro più recenti pubblicati da Apple. Sembrerebbe che la società stia lavorando allo sviluppo di una propria versione del Metaverso, che utilizzerebbe sia la realtà virtuale che la realtà aumentata come fondamenta.

Pertanto, sembrerebbe che l’imminente introduzione del visore AR/VR potrebbe essere il primo passo che l’azienda intraprende in questa impresa. È interessante notare che si dice che anche il più grande motore di ricerca del mondo, Google, stia sviluppando un proprio copricapo di realtà mista. Ciò indica che tutte e tre le più grandi aziende tecnologiche americane stanno avanzando verso il futuro della realtà mista, che Tim Cook ha descritto come ‘la prossima grande novità’.