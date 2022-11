Lidl affossa Unieuro con la tecnologia al 70% di sconto solo oggi

L’obiettivo di Lidl è quello di battere sul tempo la concorrenza proponendo prima ancora che arrivi il Black Friday degli sconti degni di nota. Questa volta infatti sarà difficile fare meglio della nota azienda, la quale ha messo sconti in mostra davvero clamorosi. Proprio in basso è possibile scrutare alcune delle migliori offerte del momento che sono presenti chiaramente anche nel catalogo. Proprio per questo motivo molte persone staranno pensando ai classici venditori e-commerce online tra cui svetta Amazon senza dubbio. Da chiarire però che i beni di prima necessità più interessanti saranno disponibili proprio all’interno dell’ultimo volantino del mondo Lidl.

Lidl distrugge la concorrenza con delle offerte clamorose che riguardano anche alcuni utensili da lavoro elettronici, ecco quali

Questa volta potrete avere il meglio con pochi euro se state cercando dei beni di prima necessità ma soprattutto qualche utensile per il vostro lavoro, che sia quello di tutti i giorni o per il vostro puro passatempo personale in casa.

Lidl propone degli sconti eccezionali all’interno dell’ultimo volantino di novembre tra gli utensili di grande qualità, proponendo ad esempio una sega circolare ricaricabile che ha un costo di 44 € al pubblico. Inoltre è disponibile sul volantino anche una pompa con compressore ricaricabile utile per gonfiare tutti i tipi di pneumatici, la quale costa 29,99 €. Alla fine se avete un’auto sprovvista di Bluetooth, ecco un kit Bluetooth dedicato che costa 14,99 €.

Ricordiamo inoltre che tutti gli acquisti che effettuerete in quest’ambito presso i negozi Lidl, potranno essere garantiti per un periodo di due anni, tranne in alcuni casi dove ci sono addirittura tre anni di garanzia.