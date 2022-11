Oramai da tanti mesi si parla di Google Pixel Fold, l’atteso primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View, Google, per il cui lancio sul mercato si dovrà avere ancora pazienza sino al prossimo anno.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il nuovo dispositivo pieghevole potrebbe arrivare prima del previsto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Fold potrebbe arrivare presto

Il team di ingegneri di Google ha lavorato a diversi progetti per questo smartphone pieghevole e nelle scorse ore sono trapelati online alcuni dettagli con nome in codice Felix. Google Pixel Fold dovrebbe vantare un design che ricorda quello di OPPO Find N e, da aperto, assomiglierebbe molto ad un tablet, differenziandosi così dai modelli della serie Samsung Galaxy Z Fold.

Da chiuso, il primo smartphone pieghevole di Google dovrebbe avere una fotocamera sotto il display esterno e una cornice con due antenne nella parte alta. Sulla parte posteriore, invece, vi dovrebbe essere un modulo per la fotocamera rialzato e con gli angoli arrotondati che ricorda quello di Google Pixel 7 Pro. La porta USB Type-C si dovrebbe trovare sul bordo inferiore destro mentre ci sono cinque piccoli fori in alto e in basso.

Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali dovrebbe essere integrato nel pulsante di blocco laterale con il bilanciere del volume in basso. Per quanto riguarda il prezzo, infine, Google Pixel Fold potrebbe arrivare sul mercato a 1.799 dollari ma abbiamo ancora diversi mesi per saperne di più: il suo lancio, infatti, dovrebbe aver luogo nel secondo trimestre del 2023, probabilmente in occasione del prossimo Google I/O.