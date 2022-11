Gli smartphone possono a tutti gli effetti essere delle vere e proprie bombe ad orologeria, è necessario sempre prestare la massima attenzione, onde evitare spiacevoli conseguenze, sopratutto per la salute degli utenti, andando ad evitare abitudini molto discutibili.

Una delle cause che porta all’esplosione degli smartphone, è in genere da trovare ad un surriscaldamento della batteria, il componente in oggetto, infatti, raggiungendo una temperatura troppo elevata, tende a gonfiarsi, fino alla conseguente esplosione (o incendio). Stando ad alcuni recenti studi, è stato dimostrato che molti utenti sono soliti mettere in atto una pratica che andrebbe sicuramente evitata.

Smartphone: attenzione alla batteria

Molti di noi, infatti, hanno la cattiva abitudine di caricare lo smartphone di notte, posizionandolo sotto il cuscino o le coperte del proprio letto. Dovete sapere, infatti, che durante tale fase il dispositivo mobile si scalda moltissimo, e di conseguenza necessita del giusto ambiente per raffreddarsi correttamente, ed evitare appunto quanto vi abbiamo raccontato in precedenza.

Non stiamo dicendo di non caricare lo smartphone nelle ore notturne, ma di ricordarvi di posizionarlo correttamente, ad esempio sul comodino o sul pavimento, nel caso in cui non abbiate spazio a sufficienza, mai e poi mai sotto il cuscino o le coperte. Non prendete tale notizia sotto-gamba, potreste rischiare davvero la vostra salute, e per uno smartphone non ci sembra il caso. Controllate attentamente anche le impostazioni del dispositivo stesso, per eventualmente attivare la ricarica notturna ottimizzata.