La serie Reno 9 di Oppo, come la serie Reno 8, dovrebbe comprendere tre telefoni in Cina: Reno 9, 9 Pro e 9 Pro Plus. Secondo i rapporti, l’azienda intende lanciare la linea nel suo mercato nativo questo mese. Mentre attendiamo un annuncio formale, un leakster credibile ha rivelato rendering completi dei tre smartphone della serie.

Evan Blass, un famoso leakster, ha appena pubblicato i rendering dei prossimi Oppo Reno9, 9 Pro e 9 Pro Plus. Sebbene tutti e tre i modelli sembrino abbastanza simili, ci sono alcune variazioni. Il Reno9 Pro Plus, ad esempio, ha un’isola della fotocamera più grande che non è allo stesso livello del resto del telaio del telefono. Per non parlare del fatto che ha una seconda fotocamera.

Oppo Reno 9, la nuova serie dovrebbe arrivare molto presto

Oppo sembra reintrodurre il design del telaio curvo. Il Reno9, che sarà il dispositivo più conveniente della linea, includerà anche un display curvo. Tuttavia, poiché l’iscrizione è assente dalla sua isola della fotocamera, è possibile che non utilizzi il processore di immagini MariSilicon dell’azienda.

I dettagli della serie Reno 9 sono stati recentemente pubblicati online. Secondo la perdita, il Reno 9 sarà alimentato dal processore Snapdragon 778G e verrà fornito con una batteria da 4.500 mAh che consente una ricarica rapida da 67 W. Avrà una fotocamera principale da 64 megapixel e una fotocamera secondaria da 2 megapixel. Il processore Dimensity 8100-Max e una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67 W si trovano nel Reno 9 Pro. Sfoggerà una doppia fotocamera per la fotografia, con una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 megapixel e un obiettivo da 8 megapixel.

Si dice che il Reno 9 Pro+ di fascia alta sia alimentato dal SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh e si caricherà a una velocità di 80 W. Molto probabilmente il telefono includerà tre fotocamere: una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 megapixel con OIS, un obiettivo da 8 megapixel e un dispositivo da 2 megapixel.