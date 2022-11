Il Ministero della Salute effettua costantemente analisi e controlli sui prodotti alimentari commercializzati da tutti i produttori attivi nel nostro Paese. In questo modo, è possibile garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire ogni potenziale pericolo. Ecco quindi che grazie alle analisi effettuate nei laboratori del Ministero della Salute è scattata una segnalazione per i prodotti di Pernigotti 1860.

In particolare, a finire sotto la lente di ingrandimento è il Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola. Si tratta di un prodotto molto amato dai consumatori e presente in quasi tutte le case, quindi chiediamo a tutti di fare molta attenzione.

Per il famoso dolcetto realizzato da Pernigotti 1860 il motivo del richiamo è un potenziale rischio fisico. Infatti, all’interno del Cremino potrebbe essere presenti dei corpi estranei e, nello specifico, le analisi hanno rilevato una possibile contaminazione da plodia allo

stadio larvale.

Il Ministero della Salute ha avviato il richiamo del Cremino realizzato da Pernigotti 1860 per un potenziale rischio fisico

Per identificare al meglio i lotti colpiti dal richiamo, bisogna fare attenzione ad alcuni fattori. I prodotti da non consumare assolutamente sono quelli prodotti dallo stabilimento Pernigotti S.p.A. situato in Viale della Rimembranza, 100 – 15067 Novi Ligure (AL) – Italia.

I lotti di produzione segnalati sono quelli caratterizzati dal numero seriale L4D 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24. Le date di scadenza sono rispettivamente: 13.04.24 / 14.04.24 / 17.04.24.

Il produttore, in accordo con il Ministero della Salute, chiede di non consumare assolutamente i Cremino – Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola. Tutti coloro che sono in possesso di uno dei lotti indicati, sono invitati a riportare la confezione al punto vendita presso cui è stata acquistata. In questo modo sarà possibile procedere al rimborso o alla sostituzione.