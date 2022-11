Fino al prossimo 28 novembre 2022 sarà disponibile nuovamente l’offerta denominata Evo Giga Unlimited Speciale Black Friday dell’operatore virtuale CoopVoce, lanciata proprio in occasione del Black Friday.

Fino a quel giorno, tutti i nuovi clienti CoopVoce con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile (MNP) da un altro operatore potranno attivare la nuova offerta ricaricabile Evo Giga Unlimited. Scopriamo insieme cosa comprende.

CoopVoce rilancia la EVO Giga Unlimited Speciale Black Friday

L’offerta in questione comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale 4G su rete TIM con velocità massima di 10 Mbps in download e in upload. Il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base.

Questa nuova offerta è attivabile anche da tutti i già clienti dell’operatore, con un costo di attivazione di 9 euro, oltre il costo del primo mese dell’offerta Evo Giga Unlimited. Non si sa se l’offerta sarà attivabile anche dai nuovi clienti CoopVoce che vogliono attivare un nuovo numero mobile.

Il piano tariffario di base a consumo di CoopVoce attivato di default si chiama SuperFacile Coop e prevede un costo di 12 centesimi di euro al minuto di traffico voce verso tutti i numeri nazionali con uno scatto alla risposta di 12 centesimi, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi ed SMS a 12 centesimi di euro verso tutti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire i dettagli su questa, o altre offerte!.