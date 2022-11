Cosa hanno in comune Nikola Tesla, Leonardo Da Vinci, Leo Tolstoj, Franz Kafka, Emile Zola, Mahatma Gandhi, George Bernard Shaw, Albert Einstein, Pitagora e Berta von Suttner? Erano tutti sostenitori dei diritti degli animali.

Avevano un grande amore e rispetto per gli animali di ogni tipo. Sebbene alcuni di loro appartengano a epoche diverse, hanno finalmente avuto l’opportunità di riunirsi in un unico luogo, nel libro vegano intitolato “La tartaruga che combatte per i diritti degli animali“.

Cosa hanno detto le più grandi menti dell’umanità in difesa degli animali torturati e uccisi da tutto il mondo? Testimoniano che astenersi dal mangiare carne è la scelta più intelligente ed etica che l’uomo possa fare.

Nikola Tesla (1856-1943, scienziato e innovatore)

Nikola Tesla era un sostenitore del vegetarianismo come dieta etica, ecologica, economica e sana. Possiamo giustamente considerarlo uno dei più ardenti difensori dei diritti degli animali. Non ha esitato a presentare le sue opinioni pubblicamente e apertamente in conversazioni con giornalisti, scienziati e persone influenti del suo tempo.

“Considero il vegetarianismo un punto di partenza consigliato per rinunciare alle abitudini barbariche a cui siamo abituati. Molte persone che vivono quasi esclusivamente vegetariane mostrano maggiore forza e forma fisica. Alcune piantine, come l’avena, sono più convenienti della carne e migliori per la salute mentale e fisica. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per fermare il massacro feroce e crudele di animali, che può essere devastante per il morale umano.”

Leonardo Da Vinci (1452-1519, artista e scienziato italiano)

“L’uomo è veramente il re degli animali perché la sua crudeltà supera la loro. Viviamo della morte degli altri. Ho smesso di mangiare carne in tenera età. Verrà il tempo in cui uomini come me guarderanno all’assassinio degli animali come ora guardano all’assassinio degli uomini”.

LN Tolstoj (1828-1910, scrittore russo)

“Quando una persona cerca liberamente e onestamente un percorso morale, la prima cosa da cui deve allontanarsi è la carne. Un uomo può vivere ed essere sano senza uccidere gli animali per il cibo; quindi, se mangia carne, partecipa a prendere la vita animale solo per il bene del suo appetito. E agire così è immorale”.