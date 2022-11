Lidl mette un freno all’incredibile crescita di Unieuro nell’ultimo periodo, mediante il lancio di una campagna promozionale che possa puntare a raggiungere l’apice del successo, con prezzi bassissimi, e la promessa di riuscire a spendere poco o niente su tantissimi prodotti.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, ed allo stesso tempo che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica che si potrebbe riscontrare in fase di utilizzo.

Lidl: grandissime offerte con tanti sconti

Le occasioni sono dietro l’angolo da Lidl, tantissimi utenti oggi si ritrovano a poter accedere ad una importantissima selezione di sconti speciali, con l’acquisto di prodotti di ottimo livello, ma sempre legati al mondo della cucina.

Il dispositivo di punta dell’intero volantino è senza dubbio il Monsier Cuisine Smart, un terminale da 449 euro, che funziona come un Bimby TM6, ma costa molto meno, in dotazione si trovano tutti gli accessori necessari, ed anche tantissime sorprese da non perdere. Gli interessati potranno anche mettere le mani su una versione mini, il cui prezzo non supera i 24,99 euro.

Approfondendo la conoscenza del volantino si possono poi trovare altre offerte molto speciali, quali sono legate ad esempio al tostapane, al bollitore elettrico, alla raclette (che presenta funzione pizza) o anche una macchina per il pane, tutti prodotti disponibili a meno di 80 euro.