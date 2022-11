MediaWorld cerca di prendersi la rivincita nei confronti delle altre realtà del mercato italiano, mediante il lancio di un volantino veramente unico nel proprio genere, la perfetta soluzione che aiuta i consumatori stessi a risparmiare cifre decisamente superiori al normale.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati ovunque vogliate sul territorio nazionale, dovete quindi sapere che sarà possibile recarsi personalmente in un negozio, senza doversi preoccupare della dislocazione territoriale, oppure anche affidarsi al sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso, va ricordato, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

Tutti i codici sconto Amazon sono gratis solo sul nostro canale telegram, scopriteli subito iscrivendovi a questo indirizzo.

MediaWorld: questi sconti sono da far impazzire tutti

Tantissime offerte da impazzire letteralmente vi attendono da Mediaworld, i prezzi sono molto più bassi del listino originario anche sull’acquisto di innumerevoli prodotti di fascia alta, quali possono essere gli smartphone più recenti.

Tra i modelli più interessanti non possiamo che annoverare soluzioni del calibro di Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile al prezzo finale di 999 euro, oppure anche di un buonissimo iPhone 14, nella variante standard con 128GB di memoria interna, acquistabile a 979 euro, per salire poi verso la versione Plus, il cui prezzo è di 1229 euro.

Scendendo nella spesa finale da sostenere, invece, possiamo incrociare un Galaxy S22+, disponibile a 899 euro, oppure altri modelli decisamente più economici. A prescindere dalla scelta effettuata, ricordiamo comunque che tutti questi prodotti possono essere acquistati nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore, offrendo così maggiore tempestività.