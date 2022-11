Nel corso delle prossime settimane l’ex sotto brand di Huawei presenterà in veste ufficiale una nuova serie di smartphone di fascia alta. Si tratta della prossima serie Honor 80 e, stando a quanto è emerso fino ad ora, questi device potranno contare su delle specifiche tecniche davvero notevoli. Il modello più prestante, ovvero il prossimo Honor 80 Pro+, potrebbe ad esempio vantare la presenza di un sensore fotografico inedito da ben 160 MP.

Honor 80 Pro+: i rumors suggeriscono la presenza di un sensore fotografico inedito da 160 MP

Digital Chat Station è tornato da poco all’attacco. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto leaker ha rivelato diversi dettagli interessanti riguardo al prossimo smartphone top di gamma del produttore cinese Honor. Il leaker, in particolare, il leaker ha svelato diversi dettagli sul prossimo Honor 80 Pro+. Secondo quanto rivelato in queste ore, il nuovo smartphone dell’azienda potrà vantare la presenza di un sensore fotografico posteriore inedito.

Nello specifico, secondo il leaker si tratterà di un sensore fotografico da 160 MP. Se così fosse, questo cambierebbe leggermente le carte in tavola, dato che fino ad ora i rumors parlavano della presenza di un sensore fotografico da 200 MP. Le novità in ambito fotografico, però, non sembrano finire qui. Sul fronte, infatti, sembra che Honor 80 Pro+ potrà vantare la presenza di una doppia fotocamera anteriore. Quest’ultima, sempre a detta del leaker, sarà caratterizzata da un sensore fotografico da 50 MP. Si tratterebbe del nuovo sensore di casa Sony, ovvero il sensore IMX890.

Tra le altre caratteristiche, comunque, sappiamo che ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 100W, mentre il display dovrebbe avere una risoluzione pari a 1,5K. Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo comunque che questa nuova serie di smartphone includerà anche i modelli Honor 80 e Honor 80 Pro. Dal punto di vista prestazionale, dovrebbero esserci i processori MediaTek Dimensity 1080, Snapdragon 778G e Snapdragon 8+ Gen 1.