Palmer Luckey, l’ideatore di Oculus, ha creato un visore per realtà virtuale che uccide intenzionalmente le persone anche nella realtà. Questo set di cuffie un po’ macabro prende il nome di “NerveGear“. Il sistema mira a legare strettamente la vita virtuale delle persone a quella reale.

Se qualcuno muore nella realtà virtuale mentre indossa il nuovo visore Oculus, verrà ucciso nello stesso momento nella vita reale, afferma Luckey. Lo fa rilevando la specifica tonalità di rosso mostrata quando una persona muore, il che significa che gli sviluppatori potrebbero facilmente integrare le due cose. Una volta che si vede quel rosso tramite il visore, tre moduli esplosivi prendono fuoco “distruggendo istantaneamente il cervello dell’utente”.

Luckey ha dichiarato che il sistema è ancora incompiuto e ci sono miglioramenti da apportare. Mira a rendere impossibile rimuovere o distruggere il visore in modo che le persone rimangano bloccate all’interno della realtà virtuale, senza alcuna via di fuga. Questa sembra la prima volta che viene creato un sistema del genere e “non sarà l’ultima”. “L’idea di legare la tua vita reale al tuo avatar virtuale mi affascina: alzi istantaneamente la posta in gioco al massimo livello. Inoltre, costringi le persone a ripensare fondamentalmente a come interagiscono con il mondo virtuale”, spiega Luckey. Lo scopo quindi è anche impartire una sorta di morale.

“Una grafica potenziata potrebbe far sembrare un gioco più reale, ma solo la minaccia di gravi conseguenze può far sembrare un gioco reale per te e per tutte le altre persone nel gioco. Questa è un’area della meccanica videoludica che non è mai stata esplorata, nonostante la lunga storia degli sport del mondo reale che ruotano attorno a poste in gioco simili”.

La tecnologia necessaria è stata creata per commemorare gli eventi dell’anime Sword Art Online. In SAO, i giocatori vengono messi in un dungeon virtuale e devono combattere per uscire, ma se non ci riescono, muoiono nella vita reale. Ricordiamo che Luckey è famoso soprattutto per aver creato proprio Oculus, la società di realtà virtuale, e i suoi primi visori. L’azienda è stata acquistata da Meta, poi Facebook, nel 2014, e le due sono state gradualmente integrate.

Luckey ha lasciato l’azienda nel 2017. Da allora, ha continuato a nutrire il suo interesse per la realtà virtuale, ma si è concentrato anche sulle tecnologie di difesa. Nel suo ultimo post, ha menzionato che NerveGear è stato costruito utilizzando “moduli di carica esplosiva che di solito uso per un progetto diverso”, che potrebbe essere correlato a ben altro.