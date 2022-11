TIM Young quasi gratis con 100GB in 5G: ecco 3 offerte per novembre

La lotta canonica tra i gestori mobili sul mercato della telefonia italiana è ormai più che una consuetudine. Ogni giorno infatti i provider si affollano sul web per lanciare le loro offerte migliori e per attirare i clienti di altri gestori.

Inoltre anche i contenuti sembrerebbero essere stati aumentati nettamente rispetto al passato, visto che questa era una pecca secondo gli utenti. Ora come ora sono disponibili due offerte, le quali prendono rispettivamente nome di TIM Wonder. Non finisce qui però visto che ci sono tante altre soluzioni ottime sotto diversi punti di vista, proprio come la celebre TIM Young. In basso ci sono le informazioni utili in merito alle promo.

TIM: ci sono tre offerte eccezionali, ecco la YOUNG per gli Under 25 e le due Wonder FIVE e SIX

La prima offerta interessante di TIM è la YOUNG. Tutti sapranno che questa promozione viene dedicata a coloro che sono sotto i 25 anni di età. Con 9,99 € al mese sono compresi infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 100 giga in 5G ogni mese.

Seguono poi la Wonder FIVE e la Wonder SIX, due offerte molto simili che costano rispettivamente 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. Entrambe includono al loro interno minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti, con la differenza che la prima offre 70 giga e la seconda 100 giga per navigare sul web. La prima delle due offerte è destinata a clienti provenienti da Poste Mobile, Tiscali e altri MVNO. La seconda offerta invece include anche gli ex cliente di Iliad.