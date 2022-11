Siamo entrati nel mese di novembre e ci stiamo avvicinando sempre di più al noto evento del Black Friday. In questa occasione che si terrà verso fine mese, le varie aziende di tutti i settori proporranno i propri prodotti con degli sconti davvero allettanti. Tra queste aziende, ci sarà anche Amazon. In attesa di questo evento, però, il colosso dell’e-commerce sta già proponendo diversi prodotti tech a dei prezzi pazzeschi.

Amazon: in attesa del Black Friday tanti prodotti a prezzi pazzeschi

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso di anticipare leggermente i tempi. Mancano ormai pochi giorni all’arrivo ufficiale dell’evento del Black Friday. Nonostante questo, l’azienda in questione continua a proporre lo stesso diverse promozioni. Per questo fine settimana, in particolare, Amazon sta proponendo sul proprio store diversi prodotti tech scontati. Tra questi, sono compresi smartphone, PC e tanto altro.

Ad esempio, nonostante sia stato presentato da poco troviamo già in sconto uno dei nuovi smartphone di casa Google. In particolare, si tratta del nuovo Google Pixel 7. Quest’ultimo viene proposto attualmente sullo store nella versione con 128 GB e nella colorazione Nero Ossidiana ad un prezzo scontato di 615 euro.

Con uno sconto decisamente notevole troviamo poi l’ultimo top di gamma della serie S di Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S22. Quest’ultimo viene proposto sullo store sempre nel taglio di memoria da 128 GB e nelle due colorazioni Green e White ad un prezzo scontato di 619 euro, ovvero con uno sconto del 29%.

Per questo week end sullo store troviamo in offerta anche il nuovo Macbook Air 2022 con chip M2. Quest’ultimo viene proposto ad un prezzo scontato di 1299 euro, ovvero con uno sconto del 15%.