L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente prorogato l’iniziativa che prevede chiamate illimitate verso l’Ucraina. La proroga, per il momento, si riferisce al mese in corso.

Inizialmente, l’iniziativa doveva rimanere disponibile fino al 31 marzo 2022, ma in seguito Very Mobile aveva deciso aggiornare la scadenza al 1° maggio 2022. Poi, ogni mese, una nuova proroga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga le chiamate illimitate verso l’Ucraina

I clienti che vogliono usufruire dell’iniziativa proposta dall’operatore, devono solamente accedere all’applicazione ufficiale, entrare nella sezione “Offerta” e cliccare su “Blocco chiamate e dati”. A questo punto, è necessario togliere la spunta alla voce “Blocco chiamate internazionali”, salvando infine le impostazioni.

Solitamente infatti, le chiamate internazionali sono bloccate di default, di conseguenza prima di chiamare dall’Italia è necessario disabilitare il blocco all’interno dell’app, proprio come detto poco fa. Successivamente, nel caso si preferisca tenerlo abilitato, il cliente potrà riattivare tale blocco in qualsiasi momento, seguendo la stessa procedura.

Si ricorda che Very Mobile è un servizio prepagato ricaricabile dell’operatore telefonico Wind Tre S.p.A. (gruppo CK Hutchison), ed è quindi il secondo brand consumer di WindTre, di cui sfrutta la sua sua rete in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.