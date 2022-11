Il social più famoso del mondo Instagram ha deciso di ampliare il proprio raggio di azione, il social Meta infatti ha comunicato ufficialmente l’altro ieri, nell’ambito di una più ampia serie di annunci relativi a nuovi strumenti dedicati ai creatori di contenuti sia per Instagram sia per Facebook l’ingresso nel mondo degli NFT, su Instagram sarà infatti possibile creare, condividere e vendere i propri NFT.

La possibilità di creare e condividere i propri NFT sarà gratuita mentre la vendita riceverà una piccola tassazione sulle transazioni, in parole povere gli utenti potranno creare la loro arte crypto, venderla e collezionarla direttamente sulla piattaforma; in questa fase di test, la possibilità verrà concessa a un limitatissimo numero di creatori piuttosto famosi, tra questi il fotografo Isaac “Drift” Wright e l’artista Amber Vittoria, che già opera nel mondo degli NFT tramite OpenSea.

NFT e Polygon

Per permettere tutto ciò Instagram si appoggerà sulla famosa blockchain di Polygon, nata come versione ottimizzata di Ethereum, feature che verrà poi raggiunta dal supporto alla blockchain Solana e al wallet digitale Phantom, le quali si aggiungeranno alla già presente possibilità di di mostrare la propria collezione di token appoggiandosi a reti blockchain come Flow ed Ethereum e a wallet come MetaMask, Coinbase Wallet, Dapper Wallet, Rainbow e Trust Wallet.

Non è un segreto che l’azienda di Zuckerberg sia interessata al cryptomondo, in passato ci aveva già provato con wallet, blockchain e crypto, progetto che però è stato costretto ad abbandonare per ordine di varie agenzie governative in giro per il mondo, preoccupate che così l’azienda potesse ottenere troppo potere sulla vita delle persone.