I dispositivi economici Samsung continuano a riscuotere un gran successo e ciò induce l’azienda ad aggiornare frequentemente le serie di smartphone rilasciando modelli in grado di offrire delle prestazioni davvero interessanti senza costringere gli utenti a sborsare grandi cifre.

A breve il Galaxy A13 5G accoglierà il suo successore, l’atteso Samsung Galaxy A14. Lo smartphone è già apparso su Geekbench e molti leaker ne hanno riportato la scheda tecnica.

Samsung Galaxy A14: cosa sappiamo sul dispositivo economico in arrivo!

Il Samsung Galaxy A14 è già apparso in alcune immagini che rivelano quello che sarà il design. Inoltre, in questi ultimi giorni la scheda tecnica è apparsa su Geekbench. In base a quanto emerso sappiamo che, il dispositivo avrà un display LCD da 6,8 pollici con risoluzione FULL HD+. Su uno dei lati del dispositivo sarà inserito il sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

Ad alimentare lo smartphone vi sarà un chip MediaTek Helio G80 e una batteria da 6000 mAh. Il sistema operativo sarà, invece, Android 13.

Il comparto fotografico del Galaxy A14 si dimostra davvero interessante ma con un sensore in meno rispetto al modello precedente. Samsung farà ricorso a tre sensori liberamente disposti su una fila verticale e privi di modulo fisico. Il sensore principale sarà da 50 megapixel e sarà accompagnato probabilmente da un sensore di profondità da 2 megapixel e da un macro da 2 megapixel, accanto ad essi torva posto un Flash LED. La fotocamera frontale, invece, sarà costituita da un sensore da 8 megapixel.

Il lancio dello smartphone non ha ancora una data ufficiale. Samsung potrebbe presentare il suo dispositivo entro i primi mesi del prossimo anno.