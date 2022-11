Nell’era moderna non mancano i servizi di streaming musicale. Da aziende affermate come Spotify e YouTube a colossi della vendita al dettaglio come Amazon, sembrerebbe che quasi tutte le principali società tecnologiche esistenti offrano un metodo per gli abbonati devoti per poter ascoltare la loro musica e artisti preferiti dalla comodità dei loro dispositivi mobile. La piattaforma “Amazon Music“, in particolare, ha avuto molto successo per Amazon e sembra che la società potrebbe aggiungere una sorta di nuovo livello gratuito al proprio servizio di streaming musicale nel prossimo futuro.

Secondo la società di vendita al dettaglio online, i membri di Amazon Prime avranno presto accesso alla musica di Amazon senza costi aggiuntivi e potranno ascoltare le loro canzoni preferite senza dover sopportare alcuna pubblicità. Gli ascoltatori potranno utilizzare gratuitamente il servizio solo in modalità shuffle, il che significa che non avranno la possibilità di programmare e selezionare manualmente playlist e singoli brani, ad eccezione di quando cercano un artista e il loro catalogo, per esempio. Questa è una limitazione significativa di cui gli utenti dovrebbero essere a conoscenza.

Amazon si impegna per la sua piattaforma streaming

Di conseguenza, non sarai soggetto a un assalto di pubblicità, sia che tu stia ascoltando musica in streaming o podcast. Questo è un vantaggio significativo, in particolare rispetto ad altre piattaforme musicali che forniscono ascolto gratuito ma inseriscono pubblicità negli spazi vuoti tra i brani. D’altra parte, non ti sarà richiesto di avere un abbonamento per usarli, in contrasto con la necessità di avere un abbonamento Prime per utilizzare questa nuova aggiunta ad Amazon Music.

Se desideri il controllo completo, tuttavia, dovrai iscriverti per un abbonamento Amazon Music Unlimited separato. Ciò ti consentirà di accedere a tutte le scelte di riproduzione disponibili, oltre alle configurazioni per l’audio spaziale su dispositivi compatibili con il servizio.