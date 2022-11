Unieuro raccoglie tantissime occasioni da non perdere di vista, il volantino è pronto per fare la differenza con sconti molto speciali e prezzi da non credere, ma sopratutto la possibilità di risparmiare al massimo sui migliori prodotti in circolazione.

Il concetto alla base della corrente campagna non cambia rispetto al passato, infatti gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà nei negozi fisici in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale senza alcun vincolo particolare, in termini di disponibilità territoriale. I prezzi sono bassi, ricordandovi ad ogni modo che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro: grandiosi sconti speciali e prezzi inediti

Il volantino Unieuro cattura gli utenti con tantissimi sconti molto speciali, atti a ridurre il più possibile la spesa finale da sostenere, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale. Il risparmio è assolutamente di casa, anche nel momento in cui si sceglierà di acquistare un top di gamma, uno smartphone di fascia altissima.

Il modello effettivamente coinvolto nella campagna in oggetto non è altro che il bellissimo Galaxy S22, disponibile a soli 749 euro. L’alternativa più economica è rappresentata da una coppia di modelli di casa Samsung: Galaxy A33, acquistabile a 289 euro, come anche galaxy A13, in vendita a 199 euro.

