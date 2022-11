MediaWorld ricorda a tutti di essere un rivenditore di elettronica con i fiocchi, mediante il lancio di una campagna promozionale assolutamente invidiabile, e ricca di occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, proprio nell’ottica di spendere sempre poco o niente su tutto.

Il volantino è pronto per dire la sua con una fortissima serie di riduzioni di prezzo, applicate sugli smartphone di ottimo livello, come anche sulla tecnologia generale, un risparmio che tanti si possono solamente sognare, e che risulta essere perfettamente raggiungibile nei vari negozi in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale (che prevede la consegna a pagamento presso il domicilio).

MediaWorld: le offerte con tantissimi sconti speciali

Tutta la tecnologia in seno a MediaWorld ha letteralmente raggiunto prezzi che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere nel periodo corrente, data infatti la disponibilità anche di top di gamma a cifre ridottissime. I migliori in circolazione restano sicuramente Oppo Find X5 Pro, in vendita a 1149 euro, senza dimenticarsi di Magic 4 Pro, acquistabile dagli utenti a 899 euro, come anche Xiaomi 12 Pro o Apple iPhone 11, i cui prezzi si aggirano sui 929 e 569 euro.

Coloro che invece al giorno d’oggi sono disposti a spendere meno di 400 euro, potranno affidarsi ad uno a scelta tra Realme 9, Galaxy A53, Xiaomi 11T, Oppo Reno8 Lite, Oppo Reno6, Galaxy A23 e similari. I dettagli dell’ottimo volantino di casa MediaWorld sono disponibili solo online sul sito ufficiale.