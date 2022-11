Huawei ha intentato una causa contro Amazon e i suoi partner in Cina per aver violato i brevetti E-Ink. Il caso mira alla filiale di Amazon a Pechino e alle tre filiali di Compal Electronics. Gli e-reader Kindle di Amazon sono attualmente prodotti in Cina da Compal Electronics.

Tuttavia, i documenti ufficiali devono ancora essere rilasciati dal Tribunale del popolo di Suzhou, nella provincia di Jiangsu. Ma possiamo sostenere che il contenzioso ruota attorno agli e-reader Kindle e al MatePad Paper di Huawei. L’azienda cinese è riuscita a vendere oltre 110.000 unità in Cina e superare le vendite di Kindle dopo soli due mesi.

Il processo inizia l’8 dicembre 2022 e Amazon e Compal Electronics devono dimostrare di non aver violato i diritti di brevetto di Huawei. Compal Electronics è uno dei più grandi produttori cinesi, che collabora con marchi noti, tra cui Google, Lenovo, Dell, HP e Acer.

Inoltre, Amazon ha già annunciato che ritirerà i tablet Kindle dal mercato cinese entro il 2023. Anche l’app Kindle sarà rimossa dai negozi cinesi entro il 30 giugno 2024. La decisione arriva sulla scia di una maggiore pressione sulle società locali e straniere dalle autorità cinesi per la censura.

Nonostante i divieti, rimane tra le migliori

Huawei è attualmente uno dei maggiori detentori di brevetti al mondo, con oltre 110.000 validi sotto il suo dominio. L’azienda possiede 2.770 brevetti negli Stati Uniti, posizionandosi al quinto posto tra le varie aziende in tutto. Tuttavia, Huawei non opera negli Stati Uniti e potrebbe non essere in grado di tornare in questo mercato. Nel 2021, Huawei ha acquistato 90 brevetti da Blackberry. L’OEM cinese è anche al primo posto nella sua città natale, Cina ed Europa.

Detenere i diritti sui brevetti consente ad aziende come Huawei di mantenere il proprio dominio sul mercato anche dopo essere state sanzionate dall’amministrazione statunitense. La società cinese è ora sotto sanzioni statunitensi a causa dei suoi rapporti sospetti con il governo cinese. Inoltre, la sua visione di fare affari negli Stati Uniti sta svanendo dopo che la FCC ha proposto una nuova serie di divieti alle sue operazioni.