Un Apple Watch ha salvato la vita di una donna di Seattle che sarebbe stata sepolta viva dal marito separato. È stata in grado di chiedere aiuto usando il dispositivo indossabile, secondo quanto riferito.

I rapporti dicono che la donna è stata in grado di chiamare i servizi di emergenza e inviare una notifica di emergenza quando suo marito l’ha lasciata per breve tempo da sola durante l’attacco, poco prima che la trascinasse in garage e rompesse l’orologio con un martello.

NBC News riporta che la donna dello stato di Washington sarebbe stata sepolta dopo aver discusso di un imminente divorzio con l’uomo.

Quando ha chiamato i servizi di emergenza, la donna è stata imbavagliata ma stava gridando aiuto. In seguito ha detto ai funzionari che suo marito stava cercando di farle del male, secondo i documenti del tribunale. È stata trovata con “nastro adesivo ancora avvolto intorno al collo, alla parte inferiore del viso e alle caviglie” dopo essere riuscita a scappare.

Quando la tecnologia salva una vita

Il marito della donna, Chae Kyong An, 53 anni, deve ora affrontare una serie di accuse tra cui tentato omicidio di primo grado, rapimento di primo grado e aggressione di primo grado.

Questa non è ovviamente la prima volta che a un Apple Watch viene attribuito il merito di aver salvato una vita. I rapporti non menzionano se la donna avesse un iPhone a portata di mano, ma con le mani legate l’Apple Watch era senza dubbio il metodo migliore per chiedere aiuto.

L’Apple Watch include una funzione SOS di emergenza progettata specificamente per aiutare le persone a chiedere aiuto quando potrebbero non avere un iPhone a portata di mano o semplicemente non possono usare bene le mani. Una funzione salvavita simile, chiamata “Rilevamento cadute“, può chiamare automaticamente aiuto quando chi indossa l’Apple Watch cade e non riesce a chiamare i servizi di emergenza.