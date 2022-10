Telegram e i suoi utenti stanno esplorando metodi per monetizzare la rete. Gli utenti hanno utilizzato bot di pagamento di terze parti per vendere singoli post a pagamento sui propri canali. Tuttavia, il CEO di Telegram Pavel Durov afferma che l’azienda è stata costretta a disabilitare i post sponsorizzati su iOS a causa di un reclamo di Apple.

Durov ha affermato che è stato ‘sorprendente’ che i creatori guadagnassero praticamente l’intero importo che i loro follower o abbonati hanno pagato per uno dei loro post. ‘Purtroppo’, ha aggiunto, ‘abbiamo ricevuto informazioni da Apple che non erano contenti che i produttori di contenuti monetizzassero il loro lavoro senza pagare una tassa del 30% ad Apple’. ‘Poiché Apple controlla l’intero ecosistema, non abbiamo altra scelta che vietare tali post sponsorizzati sui dispositivi iOS’.

Telegram non accetta le politiche di Apple

La ‘tassa del 30%’ si riferisce alla parte di Apple dei pagamenti in-app e degli acquisti di app. Molti altri hanno criticato le tariffe dell’App Store di Apple, inclusi editori di notizie, Spotify e, probabilmente in particolare, Epic Games. Durov ha definito Apple un monopolio che ‘abusa del suo dominio sul mercato a spese di milioni di utenti che stanno tentando di commercializzare i propri contenuti’. Sperava che le autorità di diversi paesi intervenissero ‘prima che Apple distruggesse più imprese’.

Il CEO di Telegram ha anche affermato che il suo team sta lavorando a metodi per offrire ai produttori modi semplici per monetizzare il loro materiale. Spera di aiutarli a farlo ‘al di fuori dell’ambiente limitato di Apple’. Telegram ha lanciato funzionalità premium a giugno, a partire da un abbonamento Premium mensile di 5 euro. Ciò consente di caricare file di dimensioni maggiori, download più rapidi, la possibilità di seguire un numero maggiore di canali e la possibilità di bloccare le conversazioni. Sebbene l’azienda non abbia ancora accettato i messaggi sponsorizzati, è interessante vedere le persone che tentano di capire i propri metodi per fare soldi su Telegram, anche se Apple non è entusiasta.