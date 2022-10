Il produttore di smartphone Motorola continua a sfornare nuovi smartphone. Uno dei prossimi imminenti arrivi, in particolare, sarà un device di fascia media, ovvero il prossimo Motorola Moto G Play 2022. Nel corso delle ultime ore il noto sito web 91mobiles ha rivelato immagini renders e presunte specifiche tecniche.

Motorola Moto G Play 2022: 91mobiles rivela immagini e presunte specifiche

Il produttore Motorola sta per presentare sul mercato una nuova edizione di un suo precedente smartphone di fascia media. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Motorola Moto G Play 2022. In queste ultime ore, in particolare, il noto sito web 91mobiles ha rivelato non pochi dettagli interessanti.

Nello specifico, sullo store sono state pubblicate alcune immagini renders e sono state riportate le presunte specifiche tecniche del terminale. Osservando le immagini, possiamo notare come il design sia decisamente cambiato rispetto al modello del 2021. Il modello del 2022, infatti, avrà sul fronte un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore, mentre sul retro ci saranno sul lato sinistro tre sensori fotografici. Al centro della backcover sembra poi trovare posto un sensore biometrico fisico integrato all’interno del logo Motorola.

Il pannello sarà un IPS LCD da 6.5 pollici in risoluzione HD+, mentre il comparto fotografico includerà un sensore principale da 16 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità sempre di 2 MP. Le prestazioni saranno invece affidate al soc MediaTek Helio G37 con tagli di memoria da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 10W.