Motorola Moto G Play 2021: emergono nuovi dettagli grazie a Google

In queste ore sono emersi ulteriori dettagli riguardanti il prossimo Motorola Moto G Play 2021 grazie al sito web di Google.

La nota azienda Motorola ha intenzione per il prossimo anno di portare in veste ufficiale un nuovo smartphone medio di gamma, conosciuto al momento con il nome di Motorola Moto G Play 2021. In queste ultime settimane ne abbiamo già sentito parlare tramite alcuni rumors, ma ora sono emersi ulteriori dettagli grazie al sito web di Google.

Moto G Play 2021 avvistato sul sito web Google Play Console

Il prossimo device a marchio Motorola è stato avvistato nel corso delle ultime ore sul portale Google Play Console. Stando a quanto riportato sul sito web, il processore che verrà montato a bordo di Motorola Moto G Play 2021 sarà il SoC entry-level Snapdragon 460 di Qualcomm. Sembra una scelta piuttosto bizzarra, dato che il suo predecessore, ovvero il Moto G9 Play, montava un processore più performante.

Oltre a questo, il sito web di Big G ci ha inoltre rivelato che sul fronte ci sarà la presenza di un display con un notch a goccia centrale a forma di V. La risoluzione dovrebbe essere pari a 720 x 1600 pixel, ovvero pari ad HD+, e immaginiamo che possa trattarsi di un pannello IPS LCD vista la fascia di prezzo di appartenenza del device. Per quanto riguarda il sensore biometrico per lo sblocco, immaginiamo che possa essere posizionato sulla backcover, dato che risulta assente nel tasto di accensione e spegnimento. Il sistema operativo, infine, dovrebbe essere Android 10.

Stando a queste ultime indiscrezioni, sembra dunque che Motorola abbia intenzione di presentare uno smartphone leggermente meno prestante del suo predecessore. Staremo comunque a vedere se queste informazioni verranno o meno confermate.