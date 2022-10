Dal prossimo 14 novembre 2022, come ben già saprete, cambiano alcune norme che regolano la portabilità tra un operatore e l’altro e in queste settimane piano piano gli operatori stanno rilasciando le nuove normative.

Dopo il secondo brand Kena, il cui annuncio ufficiale è stato pubblicato ormai da una settimana, arriva dunque anche TIM a informare sulle novità della delibera AGCOM 86/21/CIR. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim informa i propri clienti sui cambiamenti della portabilità

La nuova delibera di AGCOM ha introdotto dei nuovi meccanismi di prevenzione relativamente alle truffe con la sostituzione della SIM, andando a modificare anche la delibera 147/11/CIR dove sono contenute le norme che regolano il processo di portabilità (MNP). Le nuove regole hanno l’obiettivo di tutelare più efficacemente i clienti dal possibile furto del proprio numero mobile.

La nuova informativa di TIM è sostanzialmente identica a quella del suo secondo brand Kena. Anche in questo caso, come già accennato inizialmente, viene sottolineato che le nuove regole per la portabilità e per la sostituzione della SIM entreranno in vigore il 14 Novembre 2022. Sul sito dell’operatore vengono riportate le stesse modifiche indicate già da Kena, ma che, come detto, saranno previste comunque per tutti gli operatori.

Vi ricordo che la richiesta di portabilità del numero potrà essere effettuata solo dal titolare del numero da portare, verificabile in qualsiasi momento con il proprio attuale operatore. Il cliente verrà informato durante tutte le fasi del processo di portabilità e la SIM oggetto della portabilità dovrà essere attiva e funzionante. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.