Arriva anche in Italia un’interessante novità di casa Amazon, il nuovo Fire TV Cube. Il dispositivo è già disponibile sul sito ufficiale dell’e-commerce.

Ad un prezzo di partenza di 159,99 euro, Amazon Fire TV Cube è disponibile anche in Italia. Un lettore multimediale per lo streaming più all’avanguardia di sempre, più potente del 20% rispetto al suo predecessore. Merito anche del processore octa-core da 2,0 GHz. Inoltre, include il supporto Wi-Fi 6E tri-band per uno streaming dei contenuti fluido, rapido e immediato. Gli ingressi aggiuntivi permettono anche di connettere più dispositivi e controllare tutto comodamente con la propria voce senza intaccare in alcun modo le prestazioni.

Con il nuovo Amazon Fire TV Cube è possibile controllare la propria TV direttamente con la voce, dicendo ad esempio “Alexa, accendi la TV”, o “Alexa, apri Prime Video”. Sarà possibile guardare i propri canali preferiti, accedere alla gamma di App disponibile, o alzare e abbassare il volume. Fire TV Cube è l’unico lettore multimediale per lo streaming della gamma Fire che include anche un ingresso HDMI per cui è possibile collegare un decoder via cavo compatibile e controllare tutto con Alexa. O, in alternativa, con il telecomando vocale Alexa di Fire TV.

Il vostro Fire TV Cube si può collegare anche alla console di gioco. Inoltre, il dispositivo dispone di una porta USB che consente di connettere facilmente una webcam laddove compatibile per effettuare le videochiamate tramite Alexa Communications. Il nuovo prodotto lanciato dalla nota azienda è pensato per essere non solo pratico ma anche sostenibile. Il 30% della plastica impiegata in fase di produzione è riciclata. Così come gli imballaggi, a base di fibra di legno e proveniente da foreste gestite nel rispetto dell’ambiente. A proposito di risparmio energetico, il dispositivo entra automaticamente in modalità risparmio se non in funzione.