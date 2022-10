L’operatore WindTre, nell’ambito della sua iniziativa denominata Operazione Smartphone Incluso, ha recentemente inserito nella lista di smartphone acquistabili a rate, dei dispositivi a rata zero.

Il colosso ha anche rimosso alcuni cellulari presenti in precedenza e cambiando anche il prezzo di un device. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre aggiorna la propria lista di smartphone acquistabili a rate

Come ben saprete, con Operazione Smartphone Incluso, ora valida fino al 21 novembre 2022, l’operatore arancione permette di abbinare alla propria offerta di rete mobile uno smartphone a rate, ottenendo uno sconto pari a ogni rata mensile sull’offerta stessa. Lo smartphone scelto viene sostanzialmente acquistato in 24 rate mensili da 0 euro ciascuna, pagando esclusivamente un anticipo e un contributo di 4,99 euro una tantum per attivare la nuova rateizzazione.

Nel dettaglio, rispetto alla lista precedente, con quest’ultimo aggiornamento sono stati introdotti Xiaomi Redmi A1, acquistabile con un anticipo di 29,99 euro, e Xiaomi Redmi 10 5G, proposto con anticipo di 99,99 euro. Parlando invece di smartphone rimossi e quindi non più acquistabili con rata zero, troviamo Oppo A54s e TCL 20R 5G 128GB. Infine, per lo smartphone ZTE Blade A52, WindTre ha deciso si abbassare il prezzo dell’anticipo a 29,99 euro anziché 39,99 euro.

Come in precedenza, per usufruire della promozione, i clienti devono possedere una SIM WindTre attiva da almeno 6 mesi ed è necessario avere un’offerta di rete mobile con un prezzo minimo di 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli altri dettagli.