TCL presenta il suo ultimo smartphone, il nuovo TCL 40 R 5G. Batteria di lunga durata, colori vividi, incredibile comparto fotografico: queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo dispositivo dal prezzo decisamente accessibile.

“La missione di TCL di democratizzare la tecnologia creando prodotti di qualità con un’ampia gamma di prezzi è rafforzata dal lancio del nuovo TCL 40 R 5G”, afferma Flavio Ferraro, Country Manager TCL Mobile Italia. “Dimostra il nostro impegno verso un’innovazione incentrata sul cliente, nonché la nostra visione di fornire il 5G a tutti, offrendo a chiunque la possibilità di trovare ispirazione nei nostri prodotti”.

Visione da grande schermo ovunque, con TCL 40 R 5G

Il nuovo smartphone di TCL è pensato per una visione di gioco immersiva. Il display è di tipo HD+ NXTVISION ed è grande 6,6 pollici con un rapporto d’aspetto 20:9 e frequenza d’aggiornamento di circa 90 Hz. I contenuti in streaming risultano ancor più fluidi, con processore 5G e le elevate prestazioni da 7 mm.

L’azienda tutela anche la salute dei propri utenti. Infatti, il dispositivo è dotato di diverse modalità per preservare gli occhi durante un uso prolungato dello schermo. In particolare, include l’opzione Reading per rendere più piacevole e confortevole la lettura. Inoltre, modalità Eye Comfort per filtrare la luce blu e ridurre l’affaticamento. Infine, la funzione Darker Display per la visione nelle ore notturne.

Cattura immagini sempre straordinarie da mozzare il fiato

TCL 40 R 5G presenta un incredibile comparto fotografico. Dispone di ben tre fotocamere da 50 MP con Intelligente Artificiale. La funzione HDR Night Magician insieme alla funzione Steady Snap permettono di realizzare scatti nitidi anche in casi di scarsa illuminazione e con una velocità di scatto ultra-rapida. Inoltre, la tecnologia video AI HDR regola l’esposizione in modo automatico sia nelle aree scure che in quelle chiare per ottimi risultati anche in controluce. Presente anche One Shot per catturare foto e video in un solo clic, scegliendo lo scatto migliore.

Sempre connesso con le cose e le persone che ami

La connettività del nuovo TCL 40 R è di tipo 5G ad alta velocità e dalle prestazioni elevate garantite. Dotato di accesso alla rete 5G con una velocità pari a 2,7 GB al secondo, per una connessione costante e fluida. Inoltre, è compatibile con dispositivi selezionati tramite TCL Link per controllare facilmente più schermi.

Il nuovo smartphone dell’azienda arriverà in Italia a fine ottobre, con operatori TIM e WIND3 al prezzo di 239,00 euro. TCL Link arriverà a dicembre con aggiornamenti OTA.