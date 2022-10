Ormai da qualche settimana Google ha rilasciato ufficialmente la sua nuova versione del software di Android, ovvero Android 13. Ora, i vari produttori tech del settore si stanno preparando per aggiornare al più presto i propri dispositivi. Tra questi, c’è anche Samsung, che fino ad oggi ha svolto un lavoro eccezionale dal punto di vista degli aggiornamenti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso l’elenco di tutti i device dell’azienda che saranno aggiornati alla nuova versione del software.

Samsung: ecco quali saranno i dispositivi che saranno aggiornati ad Android 13

In queste ultime ore il noto sito web Sammobile ha rivelato senza troppi fronzoli i dispositivi del colosso sudcoreano Samsung che saranno aggiornati ad Android 13 e non solo. Il portale, in particolare, ha anche rivelato più o meno le tempistiche dell’arrivo di questo nuovo update. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 13 a ottobre 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 13 a novembre 2022

• Galaxy Z Fold 4

• Galaxy Z Flip 4

• Galaxy Z Fold 3

• Galaxy Z Flip 3

• Galaxy S21

• Galaxy S21+

• Galaxy S21 Ultra

• Galaxy Note 20

• Galaxy S20

• Galaxy S20+

• Galaxy S20 Ultra

• Galaxy Tab S8

• Galaxy Tab S8+

• Galaxy Tab S8 Ultra

• Galaxy Tab S7

• Galaxy Tab S7+

• Galaxy Quantum 3

• Galaxy A53 5G

• Galaxy A33 5G

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 13 a dicembre 2022

• Galaxy Z Fold 2

• Galaxy Z Flip 5G

• Galaxy Z Flip

• Galaxy S20 FE

• Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

• Galaxy Tab S6 Lite

• Galaxy A Quantum

• Galaxy A Quantum 2

• Galaxy A52s 5G

• Galaxy A51

• Galaxy A51 5G

• Galaxy A42 5G

• Galaxy A32

• Galaxy Jump

• Galaxy Jump 2

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 13 a gennaio 2023

• Galaxy Tab A8

• Galaxy Tab A7 Lite

• Galaxy Tab Active 3

• Galaxy Buddy 2

• Galaxy Wide 6

• Galaxy Wide 5

• Galaxy Buddy

• Galaxy A23

• Galaxy A13

• Galaxy M12

• Galaxy XCover 5

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 13 a febbraio 2023

• Galaxy Tab Active 4 Pro

Secondo quanto riportato da Sammobile, tanti altri dispositivi a marchio Samsung saranno aggiornati nel corso del 2023.