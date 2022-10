Oppo continua la sua ascesa e proprio in questi giorni ha raggiunto la quota di ben 100000 affermando ancora una volta come l’utente finale scelga il noto brand per affiancarlo alla vita di tutti i giorni grazie alle tecnologie innovative che vengono fornite dallo stesso.

Comunicato stampa

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, festeggia oggi i 100 mila iscritti alla sua OPPO Community, lo spazio di incontro e condivisione virtuale creato per tutti i fan del brand e della tecnologia. Il raggiungimento di questo importante traguardo rappresenta per OPPO un’ulteriore conferma del ruolo che il brand è riuscito a ritagliarsi nel panorama italiano, come punto di riferimento per i consumatori, e dell’importanza di creare un mondo valoriale comune insieme ai suoi utenti, capace di innescare un forte senso di appartenenza, un costante supporto reciproco e un sano confronto tra i membri. Questo permette a OPPO di creare valore aggiunto, che si traduce in un’offerta via via perfezionata e, di conseguenza, in un’esperienza utente al di sopra delle aspettative.

Per festeggiare questo importante traguardo assieme alla sua Community, OPPO ha deciso di regalare a tutti i membri 4 coupon utilizzabili su OPPO Store[1]. In particolare, ogni fan del brand avrà accesso a 1 coupon che gli consentirà di acquistare un Band Style al prezzo di soli 1,20€ con una spesa minima di 25€, e a 3 coupon – uno da 5€, uno da 10€ e uno da 20€ – da utilizzare su un minimo di spesa rispettivamente di 50€, 75€ e 100€[2]. Un ringraziamento speciale per valorizzare ancora una volta il legame tra il brand e i suoi fan e l’attenzione di OPPO verso i suoi consumatori.

Fedele ad un approccio user-centric, la OPPO Community rappresenta infatti uno spazio inclusivo ma anche un canale di comunicazione tra gli utenti e gli esperti dell’azienda. I membri, attraverso questo punto d’incontro, possono concretamente condividere i loro interessi comuni legati alle innovazioni OPPO, sfruttando a pieno la tecnologia e superando le distanze ad una velocità impressionante. Con la OPPO Community, il mondo valoriale di OPPO e la sua brand proposition “Technology for Mankind, Kindness for the World” si avvicinano ancora di più agli utenti, nell’obiettivo di costruire una società solidale trainata dall’innovazione. Attraverso la propria partecipazione attiva, infatti, ciascun componente della OPPO Community può contribuire in parte al miglioramento e alla trasformazione tecnologica dell’azienda, personalizzando, al contempo, la propria esperienza con la tecnologia del brand e godendo di esclusive promozioni.

I vantaggi della OPPO Community sono innumerevoli: nella sezione News è possibile rimanere aggiornati sulle iniziative di OPPO, sulle promozioni, sugli eventi e addirittura sulle novità riguardanti i prodotti in arrivo. Inoltre, sono attivi diversi contest che permettono agli utenti di condividere i loro migliori momenti catturati con gli smartphone OPPO e vincere fantastici premi. Attraverso il Forum, gli utenti possono ricevere assistenza direttamente dagli esperti OPPO, o, più semplicemente, possono sfruttare i tutorial per sapere come poter utilizzare al meglio i propri dispositivi OPPO. Infine, è possibile anche sapere cosa pensa la Community di ciascun prodotto, fare due chiacchere con altri OPPO enthusiast e conoscerli attraverso gli scatti pubblicati nella Photo Gallery.

Ma non è finita qui, attraverso gli OPPO Points gli utenti hanno anche la possibilità di accedere a contenuti personalizzati e a promozioni misurate sulle loro esigenze, rendendo la loro esperienza ancora più interessante e interattiva. Inoltre, con i punti accumulati, i membri della Community potranno anche avere la possibilità di partecipare a giochi ed eventi esclusivi.

“Siamo fieri di essere riusciti a coinvolgere ben 100 mila persone nell’universo tecnologico di OPPO e sono certa che questo numero continuerà a crescere. Trasmettere i nostri valori in modo divertente, stimolante e interattivo fa parte della nostra mission e ci spinge a proseguire nello sviluppo di una tecnologia sempre più inclusiva e aperta” ha spiegato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.