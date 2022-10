Quando le temperature scendono e i fiori svaniscono, le persone spesso si chiedono cosa fanno le api in inverno. A differenza di altri insetti, le api non vanno in letargo durante l’inverno né depongono le uova. Le api sono attive tutto l’inverno.

Ma quindi cosa succede alle api? Durante l’inverno, le api hanno un obiettivo; proteggere la regina fino alla primavera. Faranno tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo, anche se ciò significa morire nel processo.

Una volta che le temperature raggiungono circa 55 gradi, le api inizieranno a raggrupparsi attorno alla regina. Più le temperature diventano fredde, più stretto diventerà il grappolo. Tremeranno e sbatteranno le ali per aumentare la temperatura dell’alveare per mantenere la regina calda a circa 96 gradi. Ma no è tutto: faranno a turni in modo che tutte possano avere la possibilità di stare al caldo e non stancarsi.

Cosa succede in caso di nevicata?

Come puoi immaginare, ci vuole molta energia per tremare e sbattere le ali per mantenere caldo l’alveare. Il grappolo di api si muoverà intorno all’alveare e mangerà il miele per alimentare il loro calore creando calore.

Le api rimarranno nell’alveare tutto l’inverno tenendolo caldo e mangiando miele. Tuttavia, se la temperatura è superiore a 40 gradi, alcune potrebbero lasciare l’alveare per mantenere basso l’accumulo di rifiuti.

Tuttavia, se vivi in un clima estremo, potresti aver bisogno di aiutarle a stare al caldo fornendo loro un rifugio isolato dal freddo o frangivento.

La neve è un ottimo isolante, quindi non è necessario rimuoverla dalla parte superiore degli alveari. Tuttavia, è importante rimanere l’apertura dell’alveare sgombra in modo che le api possano andare e venire quando hanno bisogno. L’apertura aiuta anche a ventilare l’alveare per evitare che la condensa sia eccessiva.