Il Pentagono e SpaceX hanno discusso sui finanziamenti da stanziare per l’Ucraina, ha detto lunedì un alto funzionario militare.

In un tweet, il signor Musk ha affermato che SpaceX, aveva “già ritirato la sua richiesta” di fondi per il servizio. L’esercito ucraino ha utilizzato i satelliti Starlink durante la sua campagna contro le forze russe che hanno invaso il paese all’inizio di quest’anno, per questo alcuni funzionari hanno descritto il servizio come una parte cruciale del vantaggio bellico.

Il pagamento per l’uso di Starlink in Ucraina è emerso come un punto di contesa tra SpaceX e i funzionari della difesa degli Stati Uniti. Starlink è una divisione dell’azienda progettata per fornire Internet ad alta velocità attraverso una flotta di satelliti. In genere, i clienti pagano 110 euro al mese per una connessione Internet Starlink e 599 per l’hardware.

Una situazione complicata

Il signor Musk ha anche affermato lunedì che 25.300 terminali Starlink sono stati inviati in Ucraina, ma solo 10.630 di loro erano stati finanziati. Il funzionario del Pentagono ha affermato che l’agenzia non ha fornito denaro a SpaceX per il servizio in Ucraina.

“È qualcosa di cui stiamo discutendo con SpaceX“, ha detto un alto funzionario militare, aggiungendo che il Pentagono stava parlando anche con altre società. “Dal punto di vista del Dipartimento della Difesa, continueremo a lavorare con il Ministero della Difesa ucraino per supportarli e garantire che le loro forze abbiano comunicazioni stabili“.

Musk ha affermato che l’uso di Starlink in Ucraina è costato a SpaceX 80 milioni di dollari, un numero che secondo lui sarebbe cresciuto fino a superare i 100 milioni di dollari entro la fine dell’anno.

Il signor Musk durante il fine settimana ha ritirato le sue precedenti lamentele sulla situazione, dicendo che SpaceX avrebbe continuato a finanziare le connessioni Internet nel paese.