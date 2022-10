Kena Mobile è impazzita: 200GB sono disponibili quasi gratis solo oggi

Tra tutti i gestori mobili di tipo virtuale ce ne sono alcuni che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di favore negli ultimi anni. Il tutto solo grazie alle loro forze e all’innovazione delle loro offerte mobili, le quali non sono mai state scarne né di contenuti né di qualità. Kena Mobile, che si appoggia alla rete di TIM, è uno dei provider migliori.

Tenendosi ancora più bassi di tale cifra, i gestori rivali di Kena Mobile sono riusciti a sottrarre al colosso tantissimi utenti. Per questo motivo ora l’azienda anglosassone vuole recuperare con le sue vecchie offerte proposte agli ex clienti. Stiamo parlando di soluzioni che arriveranno tramite un contatto diretto telefonico e anche in base alla longevità del cliente in Kena Mobile prima della sua nuova esperienza con un altro provider. Dovrete aspettare quindi un messaggio diretto o una chiamata da parte del provider, il quale si identificherà e vi offrirà la soluzione.

Kena Mobile porta agli utenti tutti i contenuti migliori: ecco giga e minuti in quantità con le due promo che arrivano a 200 giga

Le offerte in questione che potete trovare direttamente sul sito ufficiale del gestore sono in realtà due. Una dedicata ad alcuni gestori come Iliad, CoopVoce, Lyca Mobile, Poste Mobile e altri virtuali, e l’altra solo a coloro che scelgono un nuovo numero.

Proprio partendo da quest’ultima, si tratta di una soluzione che consente di avere praticamente 200 giga ogni mese per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti a 9,99 € al mese.

L’altra offerta invece consente di avere per un prezzo di soli 5,99 € al mese 70 giga per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti.