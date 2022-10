Gli episodi di infedeltà su WhatsApp rappresentano oramai una costante nella vita di molti rapporti di coppia. Sempre più persone decidono di allontanarsi dal proprio partner, in seguito alla scoperta di messaggi scambiati in chat.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Da tempo aumentano le richieste da parte degli utenti di WhatsApp per trovare un metodo sicuro ed utile per controllare in tempo reale il comportamento del partner sulla chat. Certamente la lettura diretta dei messaggi del proprio lui o della propria lei rappresenta una costante sotto questo punto di vista.

Leggere direttamente i messaggi dallo smartphone altrui può portare ad alcuni risultati, ma non sempre la ricerca è garanzia di prove. In alcuni casi, infatti, gli utenti che hanno dei messaggi da nascondere su WhatsApp potrebbe eliminare il contenuto criptico per evitare il minimo genere di sospetto.

Gli utenti, grazie alle recenti novità di WhatsApp, possono però ora affidarsi ad un secondo metodo. Il secondo metodo nasce dal servizio WhatsApp Web.

L’estensione desktop della piattaforma di messaggistica istantanea assicura una possibile copia delle conversazioni da cellulare a computer portatile. Questo metodo può essere opzionato direttamente dal menù Impostazioni della chat.

In linea con quanto previsto dalle funzioni di WhatsApp Web, gli utenti per leggere in maniera diretta le conversazioni del partner devono avere il possesso del suo smartphone per pochi secondi, l’accesso ad un pc e contestualmente devono effettuare la sincronizzazione dei messaggi da dispositivo mobile a fisso. Con questo metodo i messaggi saranno anche aggiornati in tempo reale.