Nonostante i migliori sforzi di Google, 16 app dannose che contengono il malware Clicker sono riuscite a superare le difese del Play Store.

Secondo un nuovo post sul blog di McAfee, queste cattive app, mascherate da utility come torce elettriche e calcolatrici, sono state scaricate oltre 20 milioni di volte dal Play Store.

Fortunatamente, i ricercatori hanno contattato Google e da allora tutte le app in questione sono state rimosse dal Play Store. Tuttavia, se ne hai una installata sul tuo smartphone o tablet Android, dovrai eliminarla manualmente.

Queste app dannose e il malware che contengono non sono in grado di rubare la tua identità o i tuoi dati, ma commettono frodi pubblicitarie in background. In pratica le app visitano dei siti per guadagnare tramite le entrate pubblicitarie senza che tu te ne accorga, per questo motivo il tuo telefono potrebbe rallentare e scaricarsi più rapidamente.

Ecco l’elenco completo di tutte le 16 app dannose scoperte da McAfee per gentile concessione di The Hacker News. Bisogna notare che esistono più app chiamate Flashlight+, ma in realtà si tratta di app distinte di sviluppatori diversi. Dovresti rimuoverle manualmente dai tuoi dispositivi Android il prima possibile per evitare problemi alla batteria del tuo telefono.

Ecco l’elenco delle app