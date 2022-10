Un uomo in Italia ha suonato il sassofono durante un intervento chirurgico che prevedeva l’asportazione di un tumore al cervello, operazione che è durata circa nove ore.

L’uomo di 35 anni, identificato dal Paideia International Hospital di Roma solo come “GZ”, è stato operato il mese scorso mentre era sveglio in modo che i medici potessero rimuovere il tumore senza compromettere le sue funzioni neurologiche, ha detto l’ospedale in un comunicato stampa.

“La complessità architettonica del cervello e la sua notevole plasticità rendono il cervello di ognuno di noi molto diverso l’uno dall’altro”, ha detto il chirurgo capo Dr. Christian Brogna. “Ogni cervello è unico, così come ogni persona.”

Il medico esegue 50 “chirurgie da sveglio” all’anno, secondo il Washington Post. Tali procedure consentono ai chirurghi di “mappare con estrema precisione durante l’intervento chirurgico le reti neuronali che sono alla base delle varie funzioni cerebrali come giocare, parlare, muoversi, ricordare, contare“, ha affermato.

Il ragazzo ce l’ha fatta

Più di 10 medici, tra neurochirurghi, anestesisti, neuropsicologi, neurofisiologi e ingegneri, sono stati coinvolti, ed è stato il primo del suo genere eseguito in Italia, ha affermato l’ospedale.

L’intervento chirurgico di GZ è stato complicato dal fatto che il paziente è mancino, il che aggiunge un altro livello di difficoltà nella mappatura del cervello.

Durante tutta la procedura, GZ ha suonato il tema del film “Love Story” del 1970, nonché l’inno nazionale italiano. I medici hanno persino studiato la partitura di ciascuna delle canzoni prima dell’intervento, al fine di determinare se GZ fosse stato influenzato negativamente dagli strumenti dei chirurghi.

Il tumore è stato completamente rimosso e il paziente è stato in grado di tornare a casa tre giorni dopo, ha riferito The Post.

“Quando si effettua un intervento chirurgico da sveglio ci sono più probabilità di essere precisi“, ha detto Brogna. “Ogni volta, questa condizione ci offre una finestra sul funzionamento di questo organo affascinante, ma ancora per molti versi misterioso, che è il cervello“.